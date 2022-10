Debate na Band agita a internet com 'memes'; confira o que viralizou

Da Redação

Durante o debate na Band na noite deste domingo (16), internautas foram para as redes sociais comentar as declarações dos candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputam a Presidência da República pelo 2º turno.

Ao final do programa, 11 dos 12 assuntos mais comentados do Twitter eram referentes ao embate entre os presidenciáveis. O cronômetro de Bolsonaro que marcou "4:20", gesticulações de Lula, e, até mesmo o Senador eleito pelo Paraná, Sergio Moro, viraram meme nas redes.

Durante a fala do atual presidente da República e candidato a reeleição, Jair Bolsonaro (PL), o Google virou tendência nas redes. O político pediu, em dois momentos diferentes, para que os espectadores buscassem o que estava sendo dito na internet. "Dá um Google você em casa. Vê quanto foi o crescimento do Brasil em 2015, 2016, no governo do PT."

Em outra fala, ele repetiu o jargão: "Dá um Google aí. Desmatamento Lula e desmatamento Bolsonaro." Diante das declarações, internautas dos dois lados seguiram o conselho do presidente. Veja:

Dei o Google e o nosso Presidente estava certo 🇧🇷 pic.twitter.com/1ftuIIMrio
October 17, 2022

Em um questionamento sobre educação, Bolsonaro citou o educador Paulo Freire e, novamente, causou tumulto no Twitter. "No passado, no tempo do Lula, a garotada levava três anos para ser alfabetizada. Agora, em nosso governo, leva seis meses. Ou seja, a grande diferença está ai. A gente não fala que vai fazer, a gente mostra o que está fazendo. O seu Paulo Freire, Lula, não deu certo", afirmou o atual presidente.



A fala não foi bem aceita por internautas e, até mesmo, parlamentares da esquerda reagiram. Ex-aliado, o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) repudiou a fala:

Como que o Paulo Freire não deu certo ? Bolsonaro não sabe nada de Educação, seu Ministério é protagonista de corrupção .🇧🇷👏
October 17, 2022





Sergio Moro

A presença do senador eleito Sergio Moro (União-PR) na comitiva de Bolsonaro foi amplamente comentada e gerou inúmeros memes. Os apoiadores de Lula criticaram o ex-juiz federal que ganhou notoriedade durante a operação Lava-Jato, e condenou o petista no processo do triplex do Guarujá.

Internautas compararam o político com o candidato Padre Kelmon (PTB), que concorreu o primeiro turno e foi motivo de memes no debate da Globo. Não satisfeitos, a internet ainda comparou Moro com o papagaio de Ana Maria Braga: Confira:

O @SF_Moro cumpriu o papel de padre Kelmon da noite #DebateNaBand pic.twitter.com/r7ikbWV5gQ — Luan Gomes (@luanufal) October 17, 2022

ESSE PALHAÇO, PAPAGAIO DE PIRATA DO SÉRGIO MORO ACHA QUE PUXANDO O SACO DO BOLSONARO, SERÁ PRESIDENTE DO BRASIL 🇧🇷 EM 2026.

COITADO ,TENHO PENA DELE.

FORA BOLSONARO

FORA SÉRGIO FROXO pic.twitter.com/fsvtNcjA00 continua após publicidade . October 17, 2022





Luiz Inácio Lula da Silva

O ex-presidente e candidato à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também entrou para os assuntos mais comentados do Twitter na noite deste domingo (16). Suas gesticulações se tornaram assunto nas redes. O candidato "exagerou" nos atos e os prints viraram motivo de meme no Twitter.

fonte: Reprodução/Redes Sociais

Até mesmo a cultura pop foi usada. Internautas fizeram referência ao tapa que Chris Rock levou no Oscar 2022, e colocaram Lula e Bolsonaro no lugar.

fonte: Reprodução/Redes Sociais





Fonte: Com informações do Extra e Poder 360.

