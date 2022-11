De virada, Japão vence e frustra estreia da Alemanha na Copa do Mundo

Da Redação

Com a vitória, os japoneses ficaram exultantes e a comemoração agitou as ruas do país

A Copa do Mundo do Catar está surpreendendo com os resultados inesperados das últimas partidas. Nesta quarta-feira (23), a Alemanha perdeu de virada, por 2 a 1, para a Seleção do Japão, contrariando todas as expectativas.

O jogo aconteceu no estádio Khalifa International, na estreia do Grupo E da Copa 2022. Gundogan abriu o placar para os alemães, mas Doan e Asano fizeram os gols da histórica vitória japonesa. A seleção da Alemanha é novamente assombrada pelo medo de uma eliminação precoce, assim como 2018, na Copa da Rússia.

Com a vitória, os japoneses ficaram exultantes e a comemoração agitou as ruas do país. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma das principais avenidas, que se tornou um completo "carnaval" com a felicidade dos torcedores.

Assista:





Brasil vs Alemanha

O histórico 7 a 1 ainda traz muito ressentimento aos corações dos brasileiros, que aproveitaram o jogo desta quarta-feira (23) para se "vingar" dos alemães e encheram as redes sociais de memes a favor da seleção japonesa. Confira alguns deles:

Brasileiro: De boas, sem ressentimento com a Alemanha poxa.



Japão faz gol na Alemanha



Brasileiro: pic.twitter.com/JjPB44EKhI — João motorista de avião (@rvdribeiro) November 23, 2022

"Não tô afim de saber de nenhuma seleção que não seja a Seleção Brasileira"

Alemanha x Japão: a

Eu: pic.twitter.com/xjx18vAnCq November 23, 2022

A seleção do Japão foi pra cima da Alemanha assim no segundo tempo: pic.twitter.com/pdHJGsd1aU — BCharts (@bchartsnet) November 23, 2022

brasileiros torcendo pro Japão



O japão: pic.twitter.com/tBj1tg53qd — Filosofia Moderna (@FilosofiaMderna) November 23, 2022





Fonte: Informações R7.com

