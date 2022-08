De Milhões: Bueno e Fabiane Miranda comparecem a desfile de Wenny Isa

Da Redação

Prestigiando a talentosa jovem Wenny Isa, Bueno e Fabiane Miranda estavam acompanhados do amigo modelo e fotógrafo Lucas Santiago vestidos com roupas e acessórios de Romulo Deu Cria, Léo Ribeiro, com styling de Maycon Rosa e Dan Ribeiro, Lojas Ágatha, pelo styling de Ana Lima, BoldStrap, Age Store e Sunglasshut, pelo styling do Ruan, que completou os looks com óculos Versace.

A atriz e Influencer Fabiane Miranda e o Empresário, Influencer e Espiritualista Reinaldo Bueno Filho, mais conhecido como Mestre Bueno, compareceram ao desfile da Wenny Isa, irmã da cantora Lexa, e reencontraram amigos como David Brazil, Scheila Carvalho e sua filha Giulia Santos, o produtor e PR Anderson Farias, e a própria Lexa e seu esposo, além de outro.

E, como todos, elogiaram o desfile que estava realmente como um conto de fadas! Aguardamos pra ver os passos da próxima empreendedora do mundo da moda, que Bueno descreveu como a “próxima Kylie Jenner brasileira”.:

