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De Defesa Civil a Simpsons: como surgiu a teoria falsa do apagão mundial nas redes sociais

Teoria que prevê até 90 dias sem energia não tem base oficial e mistura um teste de emergência nos Estados Unidos com orientações preventivas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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De Defesa Civil a Simpsons: como surgiu a teoria falsa do apagão mundial nas redes sociais
Autor Foto: Imagem gerada por IA/ CNN

Boatos sobre um suposto apagão mundial marcado para a próxima terça-feira, 17 de novembro de 2026, ganharam força nas redes sociais nos últimos dias, gerando pânico sobre uma possível interrupção global de energia elétrica e internet por até 90 dias. No entanto, autoridades e órgãos do setor elétrico esclarecem que a informação é falsa e não possui qualquer embasamento científico ou aviso oficial. A teoria da conspiração foi criada a partir de uma mistura de eventos reais isolados que foram retirados de contexto na internet, somados a coincidências da cultura pop.

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Um dos fatos distorcidos para sustentar a desinformação é um teste nacional do Sistema de Alerta de Emergência dos Estados Unidos (EAS), programado pela Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) exatamente para o dia 17 de novembro. O procedimento, contudo, consiste apenas em uma interrupção temporária na programação de emissoras de rádio e televisão para verificar canais de comunicação, sem causar nenhum corte no fornecimento de energia ou de dados bancários e de internet. Já a história dos 90 dias de escuridão surgiu de uma má interpretação da Diretriz Fortress, oficializada pelo Departamento de Defesa dos EUA em setembro. O plano foca exclusivamente em preparar cerca de 500 instalações militares norte-americanas para operar de forma autônoma por três meses em caso de ataques cibernéticos, não tendo relação alguma com o abastecimento da população civil.

No Brasil, o boato ganhou tração após a Defesa Civil Nacional divulgar, no início de novembro, uma orientação padrão para que as famílias montem kits de emergência com água, alimentos e medicamentos para até 72 horas. A medida tem caráter puramente preventivo e visa preparar a população para desastres naturais corriqueiros, como enchentes e tempestades, não indicando nenhum alerta de colapso iminente. Para encorpar a narrativa alarmista, internautas utilizaram até mesmo um episódio da animação Os Simpsons exibido em 2023, que mostra a cidade fictícia de Springfield sem luz e traz a data de 17 de novembro no diário de uma personagem, tratando-se apenas de uma coincidência narrativa.

Além da ausência completa de evidências ou comunicados oficiais, a própria infraestrutura elétrica global inviabiliza o cenário apocalíptico descrito nas publicações. Especialistas explicam que o planeta não funciona sob uma única rede integrada de energia, mas sim por meio de milhares de sistemas de geração, transmissão e distribuição independentes em cada país. Embora interrupções locais ou regionais possam ocorrer devido a fenômenos climáticos, falhas técnicas ou ataques cibernéticos localizados — como o registrado em distribuidoras na Ucrânia em 2015 —, a hipótese de um desligamento simultâneo de toda a rede elétrica mundial não possui qualquer sustentação técnica.

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