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Datafolha 2º turno: Flávio Bolsonaro tem 49% e Lula, 45% das intenções de voto

Pesquisa contratada por TV Globo e Folha de S.Paulo mostra migração de votos do primeiro turno e recortes por renda, religião e região

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Datafolha 2º turno: Flávio Bolsonaro tem 49% e Lula, 45% das intenções de voto
Autor Flávio Bolsonaro e Lula - Foto: Agência Brasil

A primeira pesquisa Datafolha divulgada para o segundo turno da eleição presidencial indica Flávio Bolsonaro (PL) com 49% das intenções de voto, contra 45% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Considerando apenas os votos válidos, critério oficial utilizado pela Justiça Eleitoral que exclui brancos, nulos e indecisos, o candidato do PL soma 52% da preferência do eleitorado, enquanto o postulante do PT registra 48%. O levantamento, encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, apresenta margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

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No cenário de intenção de voto total, 5% dos entrevistados afirmaram que pretendem votar em branco, nulo ou em nenhum candidato, enquanto 1% declarou estar indeciso. A pesquisa também mapeou a transferência de votos dos eleitores que escolheram outros candidatos no primeiro turno, como Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Caiado (PSD) e Zema (Novo). Deste grupo específico, 46% declaram apoio a Flávio Bolsonaro nesta etapa, ao passo que 32% migram para Lula e 15% afirmam que votarão em branco ou nulo.

O levantamento detalha ainda o desempenho dos dois candidatos em diferentes recortes socioeconômicos e geográficos. Lula mantém vantagem no segmento de eleitores com escolaridade até o ensino fundamental (55% a 41%), na faixa de renda de até dois salários mínimos (52% a 41%), entre os católicos (53% a 41%) e na região Nordeste, onde registra 61% contra 35% do adversário. Já as maiores vantagens de Flávio Bolsonaro são observadas no eleitorado evangélico, no qual soma 69% contra 25%, e na região Sul, onde obtém 58% ante 35% de preferência.

O panorama retratado pela pesquisa dá sequencialidade ao resultado das urnas na primeira etapa do pleito. Conforme os dados consolidados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Flávio Bolsonaro encerrou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%, em uma diferença de cerca de 2,2 milhões de votos. Para este novo levantamento, o Datafolha ouviu 2.520 pessoas de 16 anos ou mais em todo o país, entre os dias 6 e 7 de outubro. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-0949/2026.

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