Daniel Alves muda depoimento e diz que foi assediado na boate

Justiça deve decidir se jogador continua preso ou responde em liberdade

Após alegar à Justiça espanhola que não conhecia a mulher que o acusa de estupro, e depois que o sexo havia sido consensual, o jogador Daniel Alves afirmou, em seu mais recente depoimento, que foi assediado. A mais nova versão de Daniel Alves contrasta completamente com o que afirma a acusação. As informações são do jornal Ara, da Catalunha.

“Eu não toquei naquela garota. Ela veio para cima de mim”, teria declarado o jogador, que revelou que a mulher, sem pedir consentimento, teria entrado no banheiro e praticado sexo oral nele, que em sua versão, não teria feito nada para impedir o ato.

- LEIA MAIS: DNA comprova sêmen de Daniel Alves no corpo de jovem

O brasileiro foi preso em 20 de janeiro e em seu primeiro depoimento na delegacia de Mossos d’Esquadra, da polícia catalã, afirmou que nem sequer conhecia a jovem que o acusava de violência sexual.

No entanto, em um intervalo de três dias, foram três versões. Questionado pelos magistrados do tribunal, Daniel Alves repetiu a tese de que não houve relação sexual.

Já ao Ministério Público espanhol, o lateral-direito disse que eles simplesmente se cruzaram na porta do banheiro da área vip em que estavam. Mas, quando confrontado pela promotoria pública, o jogador teria tremido e dito que “queria proteger a jovem”.

A decisão dos magistrados foi adiada na última sexta-feira (17), é que o Tribunal de Justiça decida nesta terça-feira (21) se o jogador continuará preso ou responderá em liberdade.

