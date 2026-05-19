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ENSINO SUPERIOR

Cursos de enfermagem têm novas diretrizes curriculares; entenda

Formação deverá ser presencial e com duração de cinco anos

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 18:08:14 Editado em 19.05.2026, 18:08:08
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Cursos de enfermagem têm novas diretrizes curriculares; entenda
Autor As instituições de ensino têm até 30 de junho de 2028 para se adaptar às novas regras - Foto: © INGRID ANNE/PREFEITURA DE MANAUS

Os cursos de graduação em enfermagem de todo o país deverão ter formato presencial, duração de cinco anos e carga horária mínima de 4 mil horas. Além disso, o estágio supervisionado obrigatório deverá corresponder a 30% da carga horária total, no mínimo.

-LEIA MAIS: Alunos de Engenharia Civil participam de integração no Centro Empresarial Acia

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As mudanças estão previstas em resolução do Ministério da Educação publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (19) e servem para as modalidades bacharelado e licenciatura.

As instituições de ensino têm até 30 de junho de 2028 para se adaptar às novas regras.

A medida define princípios, estrutura curricular e critérios para a formação de profissionais da área em todo o país, alinhados aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), com ênfase na promoção da saúde, na redução de desigualdades e no respeito à diversidade.

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Entre os pontos principais, o texto destaca a integração entre ensino, pesquisa e extensão, além da articulação entre teoria e prática desde o início da graduação.

As novas diretrizes também detalham as competências esperadas dos profissionais, após a formação:

  • atuação no cuidado individual e coletivo,
  • gestão de serviços de saúde,
  • desenvolvimento de ações educativas e
  • participação na formulação de políticas públicas.

O currículo deve contemplar áreas como cuidado em saúde, gestão, pesquisa, desenvolvimento profissional e educação em saúde.

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Para a formação em licenciatura, a norma prevê a atuação prioritária na educação profissional técnica de nível médio, com foco na formação de docentes para cursos técnicos em enfermagem.

O projeto pedagógico deverá seguir diretrizes específicas da formação docente e valorizar princípios como inclusão, democracia e compromisso com o SUS.

De acordo com a resolução, as mudanças buscam atualizar a formação em enfermagem diante das demandas contemporâneas da saúde e fortalecer a qualificação dos profissionais que atuam no sistema público e privado.

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Da Agência Brasil

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diretrizes curriculares EDUCAÇÃO enfermagem MEC SAÚDE
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