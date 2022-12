Curioso: avião decola em 2023 e pousa em 2022; entenda

Um fato curioso ocorre neste sábado (31/12), quando um avião da United Airlines que decolou de Seul, na Coreia do Sul, em 1º de janeiro de 2023 pousar em 31 de dezembro de 2022, em São Francisco, nos Estados Unidos.

Segundo o Flightradar24, site de monitoramento de todos os voos mundiais, a aeronave do decolou às 0h29 do aeroporto de Incheon (ICN) e estava prevista para pousar às 16h59 no aeroporto Internacional de São Franscisco (SFO).

A situação inusitada ocorre devido ao fuso horário mundial, alguns voos da Ásia e Oceania para o ocidente enfrentam essas situações temporais.

Confira anúncio do Flightradar24:

This is so cool!



Flight #UA858 took off in 2023 but will land back in 2022.https://t.co/7QFa4kNfU9#BackToTheFuture pic.twitter.com/X2JyrrVR7T