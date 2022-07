Curiosidades sobre o agronegócio que provavelmente você não sabia

Da Redação

O agronegócio é um assunto que gera muita discussão entre os seus aclamadores e aqueles que são contra, porém, não dá para negar que esse é um setor muito importante para a economia brasileira, tem um peso significativo no PIB do país e ainda gera uma quantidade grande de empregos o que, consequentemente, movimenta a indústria e o investimento em tecnologia.

Dentro desse enorme nicho, existem muitas curiosidades e fatos que, muito provavelmente, você não conhece. Para te dar um norte sobre esse assunto tão importante no Brasil, veja a seguir alguns fatores que foram selecionados para te impressionar, seja pela grandeza, seja pelos números. Leia todo o artigo para não perder nenhuma informação.

Número de produtores rurais

O Brasil tem uma população de cerca de 220 milhões de pessoas e cerca de 5 milhões de pessoas se denominam produtores rurais, o que resulta em uma porcentagem de 2,5% de toda a população do país. Mesmo que pareça um número insignificante, eles são responsáveis por cerca de 37% de todos os empregos que são gerados em todo o país. No ano passado, esse setor foi responsável por cerca de 27% do PIB (Produto Interno Bruto), o que quer dizer que mais de um quarto de toda a riqueza do Brasil foi gerada apenas pelo agronegócio.

Além de tudo isso, esse mercado ainda foi o responsável por cerca de metade das exportações que o país realizou no ano de 2021. Esse resultado salvou a lavoura da balança comercial brasileira, especialmente por causa do cenário trágico que o Covid-19 deixou no país.

Quantidade de animais

Além de ser um ditado popular, também é verdade: existem mais bois do que pessoas neste país, os números são de 250 milhões de cabeças de gado x 220 milhões de brasileiros. A grande curiosidade aqui é que o Brasil tem o segundo maior rebanho bovino do mundo, ele fica atrás apenas da Índia (onde estes animais são considerados sagrados, de acordo com a religião do país), que possui cerca de 300 milhões de animais.

O maior produtor de laranjas do mundo

Nem todo mundo sabe desse fato, mas o Brasil é o maior produtor de laranjas no mundo inteiro. Internacionalmente, o país é condecorado por sua alta qualidade nas frutas e a laranja é uma delas. Também somos muito lembrados por algumas commodities, como, por exemplo, soja, café, milho e carne. Apenas a produção realizada no estado de São Paulo já é suficiente para dar esse título.

Investimento em tecnologia

Com a ampla concorrência interna e o rápido desenvolvimento, o investimento deste setor em tecnologias de ponta tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Uma novidade são os e-commerces, como a Agrofy, que é um dos maiores sites de comercialização de insumos agrícolas, máquinas e utilitários do país. As grandes indústrias estão sempre à procura de inovações para melhorar o desenvolvimento e a precisão das máquinas nas lavouras e aumentar os resultados.

