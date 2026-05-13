TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

'Curiosidade alimenta evolução humana', defendem cientistas em abertura do SP Innovation Week

Escrito por Malu Mões (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 08:28:00 Editado em 13.05.2026, 08:36:20
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A ciência já tomou conta da Fundação Armando Alvares Penteado (Faap) nesta terça-feira, 12, com a palestra de abertura do São Paulo Innovation Week (SPIW), maior festival global de tecnologia e inovação, realizado pelo Estadão e pela Base Eventos até sexta-feira, 15.

O cientista Marcelo Gleiser e o astrofísico Adam Frank levaram o entusiasmo com a temática ao público. "A curiosidade alimenta a evolução da criatividade humana e a inovação é sobre isso", resume Gleiser, que é um dos curadores do SPIW.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Se queremos mudar a direção de um país ou de uma economia, você tem que inspirar a curiosidade em seus jovens. Não só inspirar a curiosidade, mas dar a eles técnicas para desenvolver essa curiosidade em tecnologias novas. E isso é algo que o Brasil está muito bem posicionado para fazer e, inclusive, pode fazer muito melhor do que já tem feito até agora", continua Gleiser, que é professor de Física e Astronomia no Dartmouth College (EUA).

Os pesquisadores apontam que "ninguém tem todas as respostas" e é a partir disso que surgem as inovações tecnológicas. "A visão antiga de ciência era que 'você precisa saber sobre todas as coisas, e se você não sabe, você vai ser humilhado'. Isso é completamente errado. A ciência é completamente sobre o não saber e o tolerar o não saber. A beleza da ciência é o não saber algo para encontrar um caminho para uma compreensão melhor sobre isso", explica Frank, professor do Departamento de Física e Astronomia da Universidade de Rochester, em Nova York, nos EUA, e um dos destaques do festival.

Para Frank, desafios como mudanças climáticas e inteligência artificial são oportunidades para essas inovações. "As próximas décadas serão muito desafiadoras. Mas queremos lutar contra a ideia de que será um apocalipse. As pessoas olham para o futuro e imaginam algo como o filme Mad Max. Mas o que realmente é interessante é que esses desafios nos forçam a mudar a nossa visão sobre a natureza, o universo e até de nós mesmos no universo."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Hoje, a ciência é, sem dúvida, uma das mais poderosas forças que formam a civilização humana", avalia Gleiser. Para ele, a chegada da IA criou um momento de transição global, mas as dúvidas da humanidade seguem as mesmas de milênios atrás: "Quem somos? Como existimos? Como o mundo existe?"

A conversa descontraída entre Frank e Gleiser nesta terça-feira antecipa a palestra da qual ambos participam nesta quarta-feira (13) no SPIW. Eles debatem o tema às 16h na Faap no painel "Estamos sozinhos? Vida extraterrestre e o novo lugar da humanidade no cosmos". "Se você quer falar sobre vida extraterrestre e aliens, esse é o cara", comenta Gleiser sobre o colega.

São Paulo Innovation Week

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O SPIW terá formato similar ao da Rio Innovation Week e vai ocupar espaços simbólicos da cidade: a Arena Pacaembu e a Fundação Armando Alvares Penteado (Faap).

A previsão é de que a nova conferência atraia 90 mil visitantes, com programação com palestras de grandes nomes internacionais e brasileiros, debates, espaços para troca de conhecimento e palcos com performances e atrações musicais.

A conferência reúne empresários, executivos, investidores e pensadores para promover reflexões em áreas como tecnologia, ciência, saúde, educação, agronegócio, geopolítica, esportes, sustentabilidade, arte, música e filosofia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Adam Frank Ciência inovação Marcelo Gleiser SPIW
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV