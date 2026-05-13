'Curiosidade alimenta evolução humana', defendem cientistas em abertura do SP Innovation Week

A ciência já tomou conta da Fundação Armando Alvares Penteado (Faap) nesta terça-feira, 12, com a palestra de abertura do São Paulo Innovation Week (SPIW), maior festival global de tecnologia e inovação, realizado pelo Estadão e pela Base Eventos até sexta-feira, 15.

O cientista Marcelo Gleiser e o astrofísico Adam Frank levaram o entusiasmo com a temática ao público. "A curiosidade alimenta a evolução da criatividade humana e a inovação é sobre isso", resume Gleiser, que é um dos curadores do SPIW.

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"Se queremos mudar a direção de um país ou de uma economia, você tem que inspirar a curiosidade em seus jovens. Não só inspirar a curiosidade, mas dar a eles técnicas para desenvolver essa curiosidade em tecnologias novas. E isso é algo que o Brasil está muito bem posicionado para fazer e, inclusive, pode fazer muito melhor do que já tem feito até agora", continua Gleiser, que é professor de Física e Astronomia no Dartmouth College (EUA).

Os pesquisadores apontam que "ninguém tem todas as respostas" e é a partir disso que surgem as inovações tecnológicas. "A visão antiga de ciência era que 'você precisa saber sobre todas as coisas, e se você não sabe, você vai ser humilhado'. Isso é completamente errado. A ciência é completamente sobre o não saber e o tolerar o não saber. A beleza da ciência é o não saber algo para encontrar um caminho para uma compreensão melhor sobre isso", explica Frank, professor do Departamento de Física e Astronomia da Universidade de Rochester, em Nova York, nos EUA, e um dos destaques do festival.

Para Frank, desafios como mudanças climáticas e inteligência artificial são oportunidades para essas inovações. "As próximas décadas serão muito desafiadoras. Mas queremos lutar contra a ideia de que será um apocalipse. As pessoas olham para o futuro e imaginam algo como o filme Mad Max. Mas o que realmente é interessante é que esses desafios nos forçam a mudar a nossa visão sobre a natureza, o universo e até de nós mesmos no universo."

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"Hoje, a ciência é, sem dúvida, uma das mais poderosas forças que formam a civilização humana", avalia Gleiser. Para ele, a chegada da IA criou um momento de transição global, mas as dúvidas da humanidade seguem as mesmas de milênios atrás: "Quem somos? Como existimos? Como o mundo existe?"

A conversa descontraída entre Frank e Gleiser nesta terça-feira antecipa a palestra da qual ambos participam nesta quarta-feira (13) no SPIW. Eles debatem o tema às 16h na Faap no painel "Estamos sozinhos? Vida extraterrestre e o novo lugar da humanidade no cosmos". "Se você quer falar sobre vida extraterrestre e aliens, esse é o cara", comenta Gleiser sobre o colega.

São Paulo Innovation Week

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O SPIW terá formato similar ao da Rio Innovation Week e vai ocupar espaços simbólicos da cidade: a Arena Pacaembu e a Fundação Armando Alvares Penteado (Faap).

A previsão é de que a nova conferência atraia 90 mil visitantes, com programação com palestras de grandes nomes internacionais e brasileiros, debates, espaços para troca de conhecimento e palcos com performances e atrações musicais.

A conferência reúne empresários, executivos, investidores e pensadores para promover reflexões em áreas como tecnologia, ciência, saúde, educação, agronegócio, geopolítica, esportes, sustentabilidade, arte, música e filosofia.