Cultura pop alavanca popularidade dos jogos online

Fortnite é um dos maiores exemplos de sucesso



Desenvolvido pela Epic Games e lançado em 2011, Fortnite rapidamente se tornou um dos maiores sucessos da última década, tendo inclusive alcançado o posto de jogo mais popular e rentável de 2019.

O game é um dos maiores expoentes do gênero battle royale e conta com uma jogabilidade que consiste em colocar até 100 oponentes em uma ilha isolada para que eles se enfrentem de forma individual ou em grupos com no máximo 10 pessoas até que só reste um jogador ou equipe em campo.

Um dos principais conceitos que tornam Fortnite único é a mecânica exclusiva de construção de bases em tempo real, que permite que os jogadores construam diversos tipos de estruturas no meio da partida para ganhar cobertura, alcançar pontos estratégicos e diversas funcionalidades que adicionam verticalidade e complexidade para o jogo.

Se isso não fosse o suficiente para aumentar a adrenalina durante os confrontos, conforme o jogo avança uma tempestade crescente faz com que o tamanho do mapa diminua cada vez mais, o que faz com que os jogadores fiquem cada vez mais próximos e o combate cada vez mais intenso – o que torna tudo progressivamente mais divertido à medida que a partida se desenrola.

Desde o seu lançamento nos PCs o título vem aumentando sua base de jogadores anualmente e ainda que o fato de estar disponível em cada vez mais plataformas, que fora os computadores atualmente também inclui os consoles da Nintendo, Sony e Microsoft, além do smartphone, um dos principais motivos para o crescimento expressivo de Fortnite é a forma como o game constrói parcerias inusitadas e recompensadoras para os jogadores.

Desde o seu lançamento o game conseguiu juntar uma base de mais de 350 milhões de jogadores espalhados pelo mundo e isso possibilitou a criação de diversos eventos e parcerias com grandes marcas fora do roteiro tradicional dos games que retroalimentaram ainda mais a popularidade do jogo.

Existem diversos exemplos que podem ser mencionados, mas os que mais chamam atenção são os relacionados a Star Wars e a Marvel – duas das marcas mais reconhecidas do mundo.

A parceria com Star Wars ocorreu justamente no ano mais rentável de Fortnite e coincidiu com o lançamento do episódio IX, último filme da nova trilogia. Além de um grande evento no jogo e diversas skins (roupas e outros itens cosméticos para os personagens que não afetam a jogabilidade) personalizadas, o game também trouxe sabres de luz e animações únicas para consolidar a parceria.

Já em relação a Marvel, o game adicionou todo um novo modo de jogo chamado de “Endgame” em homenagem ao filme dos Vingadores, de forma que os jogadores poderiam coletar itens dentro do jogo para ajudar a equipe de super-heróis a derrotar o vilão Thanos – além é claro de skins e animações inclusivas relacionadas a Marvel.

Essas parcerias temáticas se provaram um sucesso e o jogo cresceu de forma cada vez mais acelerada desde que as introduziu, de forma que o número delas só deve aumentar no futuro e expandir para outras áreas no futuro.

Outras parcerias entre jogos e filmes também se tornaram muito populares

Outro tipo de parceria de jogos temáticos que fez muito sucesso ao longo dos últimos anos é a dos jogos de cassino e atualmente é possível encontrar diversos títulos interessantes. Por exemplo, por meio da 888casino é possível acessar opções como "Mad Max Fury Road", "Game of Thrones Power Stacks" e muitas outras slots.

Assim como ocorre com Fortnite, essas parcerias elevam de forma significativa a experiência de jogo e permitem que os entusiastas se divirtam de formas cada vez mais interessantes e diversificadas.

Por exemplo, por anos “Game of Thrones” foi uma das maiores séries televisivas em andamento e o jogo conta com diversos dos personagens que fizeram com que o show fosse um sucesso de público e crítica.

Da mesma maneira, “Mad Max: Fury Road” foi uma das melhores sequências já lançadas na história do cinema e chegou até mesmo a desbancar Vingadores na época do seu lançamento, o que mostra quão poderosa é a franquia.

Outras parcerias com jogos que não estão relacionados a cassinos também fizeram sucesso e existem diversos destaques que podem ser mencionados. Uma das principais é The Warriors, um jogo baseado no filme do mesmo nome.

Produzido pela premiada Rockstar Toronto e lançado mais de duas décadas após o filme surgir nos cinemas, The Warriors conseguiu revitalizar a franquia e permitiu que ela fosse conhecida por toda uma nova geração – algo que mostra o enorme potencial dessas parcerias para os dois lados envolvidos.

Da mesma maneira, é simplesmente impossível falar sobre parceiras de sucesso entre jogos e outras mídias sem mencionar o clássico GoldenEye, que trouxe a franquia 007 para os consoles da Nintendo.

Lançado em conjunto do longa, o game representou um verdadeiro marco na história dos lançamentos conjuntos e foi pioneiro em mostrar que era possível produzir jogos de alto nível para coincidir com filmes – o que inclusive abriu caminho para outras parcerias mencionadas acima.

Considerado um dos maiores exemplos de sucesso até hoje, GoldenEye pode ser relançado em breve para o Nintendo Switch, fato que entusiasma jogadores da geração y e deve gerar ainda mais vendas para o console mais bem-sucedido dos últimos anos.

Finalmente, é impossível não mencionar o fato de que o caminho reverso também é possível e em 2022 será lançado um filme baseado na franquia Super Mario Bros, que contará com grandes nomes como Chris Pratt e Jack Black.

Muitas formas de gerar parcerias de sucesso

É possível perceber que atualmente existem diversas formas de gerar parcerias de sucesso entre a cultura pop e os jogos. Seja através de novos itens ou mecânicas, existem inúmeras possibilidades vantajosas para ambos os lados que podem e devem ser cada vez mais exploradas por estúdios e desenvolvedoras.