Cuidados com os pets é o tema do Assembleia Entrevista

Continua após publicidade

Os cuidados que se deve ter com os animais de estimação durante a pandemia do novo coronavírus é o tema do programa ‘Assembleia Entrevista’, da TV Assembleia.

Em um bate papo on-line, a veterinária Luiza Fischer Abramides fala das principais preocupações dos donos de pets no período de isolamento social.

“O que se sabe, no momento, é que tanto cães quanto gatos, pela proximidade com os humanos, são como objetos, um sofá ou uma mesa. Se uma pessoa está doente, tem contato e passa a mão, o vírus pode ficar na pelagem do animal. Se por acaso, outra pessoa, que não esteja doente, entre em contato com o animal, pode acontecer este tipo de transmissão”, afirma.

Segundo a veterinária, há poucos registros em todo o mundo de animais que tenham encubado o vírus em seus organismos.

“Porém, não se sabe ainda se existe a transmissão deles para humanos”, relata. Luiza recomenda que os donos de pets tomem as precauções corriqueiras com as saídas de casa.

“As pessoas podem sair passear com os cães. Se a pessoa mora em uma região com muito movimento de gente, comércio, eu não recomendaria”, disse, aconselhando outras atividades dentro de casa.

Ela alerta que na volta à casa ou ao apartamento, é preciso fazer a limpeza do animal, no dorso, na barriga e nas patas. Ela avisa que não se deve usar álcool em gel, ou álcool 70 em spray, diretamente sobre a pele dos animais. “Se passa em uma toalha e passa no cachorrinho”, explica. “Quanto mais higienizar melhor”, afirma a veterinária.

Luiza Fischer enfatiza que não existem evidências científicas da transmissão do novo coronavírus de animais para humanos, mas os mesmos cuidados que se tem com a higiene pessoal, como trocar as roupas, tirar os sapatos e lavar as mãos ao chegar em casa, devem se estender aos animais nas voltas dos passeios.

“O coronavírus já existe há muito tempo, mas com variações conforme cada espécie. O que tenho reparado pela internet é que a vacina de cão protege contra o coronavírus, porém para vírus do cão. Infelizmente já observamos pessoas afirmando que por isso já existiria vacina, mas não, porque é vacina para espécie específica. O vírus no humano é novo”, esclarece.

A íntegra do programa pode ser assistida pela TV Assembleia, através da Claro/Net canal 16 e 20.2 em canal aberto, e também no canal do Youtube no link: https://youtu.be/N5z8iYBDgqI