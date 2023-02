Cuidados com a saúde da pele devem ser redobrados no verão

Da Redação

Os cuidados com a pele — principalmente quando se trata de exposição ao sol — são fundamentais ao longo de toda a vida, tanto para conservar um bom aspecto, quanto para prevenir doenças como o câncer de pele, que corresponde a 30% dos casos de tumores malignos no Brasil. No verão, quando o calor aumenta e os dias ficam mais longos, esses cuidados precisam ser redobrados, como alerta a dermatologista Dra. Gabriela Bernhard.

A especialista explica que, no verão, ocorrem algumas mudanças na pele, já que rosto e corpo tendem a suar mais e a liberar mais secreção sebácea. Nesse contexto, deve-se dar preferência a produtos mais leves e hidratantes. “Precisamos de produtos que hidratem, mas que ao mesmo tempo não sejam pesados e não fechem nossos poros. Então, devemos dar preferência aos produtos aquosos, em sérum ou gel”, diz a médica.

Ela alerta, ainda, sobre outro problema que se torna mais comum nessa época do ano: o aparecimento de micoses. Os fungos e bactérias causadores da doença se proliferam melhor com calor e umidade, característicos do verão. Para prevenir o problema, Drª. Gabriela recomenda o uso de roupas e sapatos leves, que não sejam abafados. “Podemos evitar tecidos sintéticos e dar preferência ao algodão, para a pele conseguir transpirar”, afirma.

Proteção contra o sol é fundamental

Um ponto crucial para o cuidado com a pele é a escolha de um filtro solar adequado. Dra. Gabriela Bernhard destaca que o fator de proteção deve ser mínimo 30. “Às vezes, no verão, é bom aumentar para acima de 50 porque a pessoa acaba ficando mais tempo exposta ao sol”, acrescenta. “Nem todo mundo consegue aplicar a quantidade correta do filtro. Quando a gente aumenta o fator de proteção, acaba compensando”. Ela lembra, ainda, que o ideal é seguir a “regra da colher de chá” na hora da aplicação do protetor: cada área do corpo (cada perna e cada braço, tronco, costas e cabeça) tem que receber a quantidade de filtro solar equivalente a uma colher de chá.

É importante, ainda, escolher um protetor solar adequado a cada tipo de pele. Para quem tem pele oleosa, a recomendação é usar filtros livros de óleo, também conhecidos como “toque seco”. Já a pele mais seca se adapta com mais facilidade à maioria dos filtros solares disponíveis no mercado. Drª. Gabriela explica, no entanto, que em situações de praia e piscina, quando a exposição ao sol torna-se muito intensa, é preciso priorizar a proteção. “Nesses casos, temos que usar um filtro com alta resistência à água, que não têm toque seco. Às vezes, vamos ter que usar um filtro que fique mais oleoso naquela situação”, afirma.

A médica ressalta, também, a necessidade de reaplicar o filtro solar ao longo do dia. Ela lembra que, devido ao suor e aos mergulhos na praia ou na piscina, a proteção fica comprometida. “Normalmente, temos que reaplicar a cada duas ou três horas, ou cada vez que mergulharmos”, afirma. “Mesmo os filtros à prova d'água não são 100% resistentes”.





Bons hábitos também favorecem a saúde da pele

Para além da proteção solar, a dermatologista Dra. Gabriela Bernhard reforça que os hábitos saudáveis, de maneira geral, são sempre importantes para a saúde da pele. No verão, a preocupação deve ser principalmente com a hidratação. “Temos que ingerir bastante água, não adianta só passar hidratantes”, diz ela.

Uma alimentação saudável, com frutas e legumes, também é fundamental para obtermos vitaminas necessárias para a pele. A médica destaca, ainda, a importância de ingerir alimentos que tenham ação antioxidante. “Eles ajudam na proteção contra a agressão dos raios solares”, detalha. “É claro que não dá para contar só com a alimentação, precisamos do filtro solar. Mas uma dieta rica em frutas, legumes e verduras é uma ajuda a mais”.

Na busca por uma pele saudável, também é importante manter bons hábitos de sono e diminuir o nível de estresse, já que esses fatores envolvem a parte hormonal. A dermatologista explica que a liberação de certas substâncias, como cortisol e insulina, acaba atrapalhando a saúde como na pele. De acordo com ela, algumas condições como acne e dermatite seborreica (conhecida como caspa) podem, inclusive, ser agravadas pelo stress.