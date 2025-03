Cuidadora é investigada por quebrar braço de criança de 10 anos

continua após publicidade

No distrito federal, na cidade de Taquatinga, uma mulher, de 25 anos, técnica de enfermagem, está sendo investigada por quebrar o braço de uma criança com deficiência e com autismo, e a agredir com tapas, conforme registro das câmeras de segurança, instaladas na residência.

O b.o foi registrado pela mãe da vítima, na 12ª Delegacia de Polícia, sendo investigado como lesão corporal, a acusada não voltou ao local e bloqueou a mãe da vítima nas redes.

Após desconfiar da cuidadora, antes do incidente, a mãe pediu a substituição da profissional, que era contrata por uma empresa terceirizada, para cuidar da criança, visto que essa havia inúmeras dificuldades, mas não obteve sucesso na troca.

Após a instalação das câmeras de segurança, as agressões foram filmadas, mostrando a cuidadora, tratando de maneira agressiva a criança, chegando por um pano no rosto da vítima, e a desferindo inúmeros tapas no rosto e na região das pernas, na última sexta-feira (21).

Diariamente, a mãe olhava as filmagens nas quais o quarto da filha estava com a luz acesa, pois não imaginava que essas agressões ocorriam durante o sono.

Na manhã deste sábado (22), a mãe da criança notou hematomas, levando a filha ao hospital, onde um profissional constatou um braço quebrado e um pulso esquerdo se recuperando de outra fratura, ocorrida recentemente.

Conforme o B.O registrado, logo após a mulher assumir o expediente, por volta das 7h, ela agrediu a menina com "socos em suas articulações dos joelhos, tapas em seu rosto e torcendo seu braço de modo a ocasionar fratura", após o término do plantão, que durava cerca de 12h diárias, quatro vezes por semana, pegou seus pertences e sumiu, bloqueando as pessoas que estavam ligadas a ela na residência e outros que cuidavam da criança.

A menina precisou ficar internada no hospital durante o fim de semana, mas já recebeu alta para continuar o tratamento em casa.

As informações são do g1

