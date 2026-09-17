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Cuidador é preso após ser flagrado dando água sanitária para paciente com deficiência

Reginald Andre Wilson, de 30 anos, colocou o produto químico no copo da vítima. Crime foi descoberto por meio de imagens de segurança

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Cuidador é preso após ser flagrado dando água sanitária para paciente com deficiência
Autor O homem foi preso - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um cuidador de 30 anos foi preso na última segunda-feira (14) após ser flagrado por câmeras de segurança dando água sanitária para um paciente beber na cidade de Lake Charles, no estado da Louisiana, no sul dos Estados Unidos. A vítima possui deficiências física e mental, é usuária de cadeira de rodas e é totalmente dependente para os cuidados diários.

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As imagens do circuito interno de monitoramento da residência registraram o exato momento em que Reginald Andre Wilson coloca o produto químico dentro de um copo de água e entrega ao paciente, dizendo para ele beber. O crime foi descoberto pela família, que entregou a gravação às autoridades policiais e expôs o caso na internet. Em uma publicação indignada nas redes sociais, o irmão da vítima, Joseph Huntsberry, denunciou a vulnerabilidade do familiar e a gravidade da ação cometida pelo profissional contratado para protegê-lo.

Com as provas em mãos, a polícia prendeu Wilson em flagrante. O homem permanece detido e deverá responder judicialmente por múltiplas acusações, entre elas a de agressão qualificada. A empresa para a qual o agressor prestava serviços manifestou-se publicamente lamentando o episódio. A companhia garantiu que tomou providências imediatas ao tomar conhecimento dos fatos, o que incluiu a demissão do funcionário e o transporte rápido do paciente até uma unidade de pronto-socorro para passar por exames e avaliação médica detalhada.

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