Cruzeiro de luxo tomba após colisão com petroleiro e deixa 32 feridos; assista

Acidente ocorreu enquanto os passageiros encerravam uma viagem de oito dias. Guarda Costeira investiga falha no sistema de direção do navio de carga









Um cruzeiro de luxo tombou após ser atingido por um navio petroleiro no rio Mississippi, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, na tarde de sexta-feira (13). O acidente deixou 32 feridos leves e mobilizou equipes de emergência para o resgate de aproximadamente 130 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Segundo as autoridades americanas, não há registro de vítimas fatais ou de desaparecidos.

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A colisão aconteceu por volta das 13h30 pelo horário local, no momento em que o barco turístico finalizava uma viagem de oito dias. A embarcação, operada pela companhia American Cruise Lines, transportava cerca de 129 passageiros e já se encontrava atracada para o início do desembarque quando foi surpreendida pelo impacto. Logo após o choque, a estrutura começou a inclinar de forma progressiva até tombar de lado na água.

A operação para retirar as vítimas com segurança e rapidez exigiu a atuação conjunta da polícia, do corpo de bombeiros, da Guarda Costeira e de equipes de socorristas médicos. Todos os ocupantes do barco foram retirados do local e os 32 passageiros que sofreram algum tipo de escoriação foram encaminhados para hospitais da região.

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Cruzeiro de luxo tombou após ser atingido por um navio petroleiro no rio Mississippi - Foto: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS Cruzeiro de luxo tombou após ser atingido por um navio petroleiro no rio Mississippi - Foto: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS





O navio petroleiro envolvido na colisão pertence à empresa Atlantic Asphalt, e o caso segue sob apuração das autoridades marítimas americanas para determinar as responsabilidades. Informações preliminares divulgadas pela Guarda Costeira apontam que o acidente pode ter sido provocado por uma falha mecânica no sistema de direção da embarcação de carga, impedindo que a tripulação desviasse do cruzeiro atracado.

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