Crueldade: adolescentes acionam explosivo dentro de órgão de égua

O crime foi registrado na última terça-feira (29)

A Organização Não Governamental (ONG) RioMafra Pelos Animais denunciou uma ação cruel, registrada na última terça-feira (29), em Mafra, Santa Catarina. Adolescentes explodiram o órgão sexual de uma égua e causaram a morte do animal por conta do ato.

O delegado que está à frente do caso, Nelson Vidal, informou que os responsáveis pelo crime já foram identificados. Além disso, há registros de fotos e vídeos que contribuirão com a investigação.

“Foram, a princípio, dois adolescentes. Eles introduziram nas partes íntimas da égua um explosivo, que veio a explodir e o animal veio a óbito. O caso gerou uma comoção, principalmente pela forma da morte. Foi um ato cruel”, disse o delegado.



Uma publicação feita pela ONG na internet exigiu justiça e cobra penalidades aos agressores, além de alertar para que a população denuncie crimes desta natureza com agilidade.

“Queremos que os responsáveis por esses menores se responsabilizem legalmente pelos atos cometidos. Todos têm o direito de solicitar uma viatura. Se a polícia tivesse ido ao local no momento em que essas agressões começaram, talvez esse bichinho ainda estaria vivo”, afirma a postagem.

Ainda segundo o relato dos protetores dos animais, a prefeitura de Mafra foi notificada e enviou um veterinário, que constatou os maus tratos.

Como trata-se de um equino, a penalidade não é a mesma aplicada em casos de maus-tratos a cães e gatos (2 a 5 anos de reclusão). Os adolescentes podem responder com base no Artigo 32 – Lei nº 9.605/1998 a detenção, de três meses a um ano, e multa.

Com informações do ND Mais.

