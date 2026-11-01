Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Criminosos invadem prédio pelas janelas e furtam apartamentos em Higienópolis, em SP

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Três apartamentos de um condomínio em Higienópolis, na região central de São Paulo, foram invadidos e furtados entre a noite de sábado, 31, e a madrugada deste domingo, 1º. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), os criminosos utilizaram um estabelecimento comercial vizinho para chegar às janelas do edifício e entrar nos imóveis.

Os ladrões levaram joias, relógios, dinheiro e outros objetos de valor, segundo o Grupo de Repressão a Roubos (Garra), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Instituto de Criminalística (IC) foi acionado para realizar a perícia no condomínio. A polícia também solicitou um exame papiloscópico, que busca identificar possíveis impressões digitais deixadas pelos envolvidos.

O caso é investigado pelo 77º Distrito Policial (Santa Cecília), com apoio da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco). Segundo a SSP, as investigações continuam para identificar os responsáveis pelos furtos.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ROUBO/SP/HIGIENÓPOLIS/CONDOMÍNIO/JANELAS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV