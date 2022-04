Da Redação

Criminosos invadem hospital e matam paciente a tiros

Um homem, de 37 anos, que estava prestes a receber alta hospitalar, foi morto a tiros na frente da equipe médica do Hospital Santo Amaro (HSA), em Guarujá, São Paulo. O caso ocorreu na manhã de domingo (24).

continua após publicidade .

Uma câmera de segurança registrou toda a ação. Nas imagens, é possível ver o paciente, identificado como Gilianderson dos Santos, em uma cadeira de rodas, vestindo uma touca escura e uma roupa azul. Em poucos instantes, ele receberia alta da ala de Traumatologia do HSA.

continua após publicidade .

Dois funcionários do hospital estavam no local. Eles chegaram a sair pela porta da sala, porém retornaram em menos de dez segundos, com outros dois homens que já carregavam as armas nas mãos. Os suspeitos estavam fortemente armados e usavas capacetes de motoqueiros para dificultar a identificação.



A dupla disparou cerca de seis tiros na direção de Gilianderson. Alguns atingiram a cabeça do paciente e outros o abdômen. Após o ataque, ele caiu da cadeira de rodas. A ação toda durou menos de um minuto.

Segundo o Hospital Santo Amaro, Gilianderson deu entrada na unidade na noite da última sexta-feira (22) vítima de ferimento por arma de fogo na nádega e na perna. Na ocasião em que ele chegou ao Pronto Socorro, a Polícia foi acionada e realizou um boletim de ocorrência.

As informações são do G1.