Criminosos explodem banco e fogem com quase meio milhão de reais

Assaltantes explodiram uma agência bancária na Ilha Conceição, em Niterói, Rio de Janeiro, durante a madrugada de quinta-feira (9), e conseguiram levar do local cerca de R$ 400 mil. De acordo com as autoridades, após cometerem o crime, os homens fugiram de barco.

Testemunhas informaram que, por volta das 2h, ao menos 10 indivíduos fortemente armados atravessaram um caminhão na rua em que o banco fica.

Vizinhos do banco ouviram pelo menos três explosões em um intervalo de uma hora. “O meu quarto chegou a tremer”, disse uma moradora. “Achei que era um botijão de gás estourando”, contou outra.



A PM foi acionada às 3h20. Quando os agentes chegaram, houve um intenso confronto.



Nesse momento, um motorista de aplicativo que deixava dois passageiros em um Nissan Versa foi rendido. Os três foram obrigados a descer para que o bando fugisse com o dinheiro.

Ao todo, a quadrilha usou quatro carros e o caminhão na ação. Os assaltantes ainda percorreram um quilômetro ilha adentro até uma região de píeres conhecida como Chatão. Lá, pegaram um barco e fugiram pela Baía de Guanabara.

O Esquadrão Antibombas foi acionado para ver se algum explosivo tinha sido deixado para trás, mas o local acabou liberado para a perícia.

Os bandidos concentraram as explosões na parte administrativa da agência, onde fica o cofre, e ignoraram os caixas eletrônicos, que permaneceram intactos.

