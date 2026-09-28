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RIO DE JANEIRO

Criminosos abordam ônibus de excursão escolar e usam de barricada durante confronto

Ação violenta ocorreu em resposta a uma megaoperação da Polícia Militar que resultou na apreensão de armas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Criminosos abordam ônibus de excursão escolar e usam de barricada durante confronto
Autor A ofensiva mobilizou cerca de 200 policiais militares de unidades especializadas - Foto: Reprodução

Dois ônibus de excursão escolar carregados com estudantes da Escola Eleva foram abordados por criminosos e utilizados como barricadas na Linha Vermelha, no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (28). Os coletivos haviam partido da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste da capital, com destino ao município de Vassouras, no interior do estado, quando foram interceptados pelos suspeitos.

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Durante a abordagem, os criminosos retiraram as chaves dos veículos para impedir a circulação e atravessaram os ônibus na pista no sentido Baixada Fluminense, provocando a interdição total do trecho entre 10h18 e 10h48, segundo informações do Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR).

A ação criminosa ocorreu como reação a uma megaoperação deflagrada pela Secretaria de Estado de Polícia Militar no Complexo da Maré, localizado na Zona Norte carioca.

A ofensiva mobilizou cerca de 200 policiais militares de unidades especializadas, com o apoio de sete veículos blindados e aeronaves do Grupamento Aeromóvel (GAM), visando combater o tráfico de drogas, a circulação de armas e a atuação de facções na região.

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A operação resultou na apreensão de 12 fuzis, oito pistolas, granadas, munições, carregadores e 83 quilos de entorpecentes, além da recuperação de seis veículos roubados.

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criminalidade Escolas e Educação operação policial rio de janeiro segurança pública trafico de drogas
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