Criminoso sequestra e mata moradora de sítio por R$ 6 mil

A Polícia Civil (PC) investiga um crime de latrocínio (roubo seguido de morte), registrado na madrugada da última segunda-feira (27) na zona rural de São Pedro, São Paulo.

De acordo com as informações das autoridades, uma mulher de 36 anos foi sequestrada e morta por um homem que invadiu o sítio em que ela morava com o marido. A vítima foi identificada como Vanessa Veroneze Francisco.

O companheiro de Vanessa concedeu uma entrevista à EPTV, filial da TV Globo, e deu detalhes sobre como foi a ação criminosa. De acordo com o morador, o ladrão invadiu o local porque estava em busca de R$ 6 mil. A polícia não informou como ele tinha conhecimento do valor.

O ladrão bateu na porta, e Vanessa acabou a abrindo, pois acreditou que fosse um familiar. "Ela achou que era o irmão dela chamando. No que ela abriu a porta já foi rendida pela pessoa. E pedindo dinheiro, 'quero dinheiro, quero dinheiro'. Eu falei 'não tenho dinheiro'. Do jeito que eu falei que não tinha dinheiro, tomei um soco aqui na boca. Ali ele falou 'tem dinheiro, sim, eu sei que tem dinheiro aqui'", contou o marido da vítima.

O invasor ameaçou a filha do casal, de sete anos, caso eles não colaborassem. No momento em que o crime aconteceu, a criança estava dormindo.

O criminoso realizou buscas no imóvel, até que conseguiu encontrar os R$ 6 mil. "Do jeito que ela foi pegar a bolsa, ele me puxou para fora, deu um murro no estômago, fiquei no chão meio caído. Jogou as coisas dela no chão, pegou o dinheiro que ela tinha. Eu sei que ela tinha R$ 6.000", disse o homem.

O marido também relatou que foi forçado a tomar medicamentos. "[Ele] pegou, tirou dois comprimidos do bolso, branco, pequenos, e falou 'você tem que tomar esses comprimidos. Se você não tomar esses comprimidos, vou matar sua filha que tá no berço'", disse.



Vanessa e o marido foram levados como reféns. Ele contou à polícia que teria sido obrigado a dirigir o veículo do casal. No caminho, foi agredido na cabeça. Depois, teria sido abandonado na estrada e não conseguiu ver para onde o homem levou a esposa.



O corpo da mulher foi encontrado dentro do veículo, em um canavial a cerca de um quilômetro do sítio, com ferimento na cabeça.

A Secretaria da Segurança Pública afirmou que caso é investigado como latrocínio, roubo seguido de morte, pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais de Piracicaba. Ninguém foi preso.

Com informações do UOL.

