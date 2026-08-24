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Criminoso é preso disfarçado de merendeiro de escola tentando fugir da polícia

O homem pulou o muro da escola antes do início das aulas, vestiu roupas brancas, avental e touca, mas foi identificado durante revista dos policiais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Criminoso é preso disfarçado de merendeiro de escola tentando fugir da polícia
Autor A prisão ocorreu no âmbito de uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) nas comunidades Pombo Sem Asa e Cascatinha - Foto: Reprodução

Um criminoso armado com um fuzil foi preso na manhã desta segunda-feira (24) após invadir a Escola Municipal Frei Gaspar, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, e tentar se passar por merendeiro para escapar de uma operação policial. O homem pulou o muro da unidade de ensino antes do início das aulas, vestiu uniforme completo de manipulação de alimentos (roupas brancas, avental e touca) e foi identificado durante revista dos policiais.

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A prisão ocorreu no âmbito de uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) nas comunidades Pombo Sem Asa e Cascatinha. Cinco criminosos foram presos no total. Foram apreendidos um fuzil calibre 5,56, três pistolas, duas granadas, carregadores, munições, rádios transmissores e drogas.

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Nenhum aluno presenciou a invasão, segundo a Secretaria Municipal de Educação. As aulas foram transferidas para outra escola próxima. O material apreendido foi encaminhado à delegacia da região. O policiamento na Zona Oeste segue reforçado.

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