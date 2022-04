Da Redação

Criatura marinha misteriosa é encontrada em praia

Uma misteriosa criatura marinha com aparência alienígena foi encontrada em uma praia da Austrália e intrigou banhistas que passavam pelo local. O animal apareceu na margem da faixa de areia em Bondi Beach na última terça-feira (5).

O animal foi visto primeiro pelo morador local Drew Lambert, que encontrou a criatura jundo de uma pilha de algas marinhas na areia. Com uma coloração escura na parte superior, a parte de baixo do bicho tem uma abertura que se assemelha a uma boca, inclusive com regiões que se parecem com lábios humanos.

Consultado pelo site TMZ, um supervisor do Sea Sea Life Sydney Aquarium esclareceu que o animal não é uma criatura alienígena. De acordo com o especialista, se trata de uma espécie de arraia morta, que estava sem as nadadeiras e a cauda.

As informações são do UOL.