Crianças são internadas após realizarem desafio viral da web; vídeo

Alunos do Ensino Fundamental precisaram ser encaminhadas às pressas para um hospital e foram internadas, após realizarem um desafio que viralizou nas redes sociais. As crianças mascaram um chiclete extremamente apimentado e então fizeram uma "bola" com ele.

O caso foi registrado na última terça-feira (11), em uma escola dos Estados Unidos. Conforme informações, os pequenos estudantes pegaram esse chiclete para cumprirem o desafio que circula pela internet.

"Isto não é para pessoas fracas, idosos, crianças, animais de estimação ou pessoas com problemas cardíacos e problemas de transpiração excessiva”, alerta a descrição do produto. As crianças foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros com vômitos, dor intensa no estômago, queimação e irritação na pele.

Apesar do enorme susto, nenhuma das crianças está em estado grave. Assista um dos vídeos do desafio sendo realizado, o caso das crianças não foi gravado .





