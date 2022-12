Crianças são achadas enterradas um dia após encontro de corpo da mãe

Da Redação

Irmãs de 5 e 8 anos foram encontradas em área de banhado no Oeste de SC

Na tarde desta sexta-feira (23), os corpos de duas crianças de 5 e 8 anos foram achados enterrados com sinais de violência em Novo Horizonte, no Oeste catarinense, segundo a Polícia Científica. A mãe delas tinha sido encontrada morta um dia antes, na mesma região. Com informações do g1.

Segundo o delegado Wilherm Negrão, os corpos estavam em uma área de banhado no interior do município, próximo à residência em que moravam.

Detalhes sobre as investigações não foram divulgados.

A família estava desaparecida desde sábado (17). O padrasto das meninas também sumiu. A polícia acredita que o homem está morto e aguarda resultado de laudos para confirmar se o corpo encontrado carbonizado na terça-feira (20) é dele.

O corpo de Neusa Maciel, 24 anos, foi localizado nas proximidades da propriedade em que morava, no interior do município. De acordo com o delegado Negrão, uma digital confirmou a identidade da vítima.

Prima de Neusa, Janete Maia diz que tem esperança de que as crianças sejam encontradas com vida. "Espero que essas meninas apareçam logo, porque é muito difícil isso tudo", desabafou.

As investigações são feitas pela Divisão de Investigação Criminal de Fronteira (DIC-Fron) de São Lourenço do Oeste, na mesma região.

