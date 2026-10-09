Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Crianças reféns em creche de Curitiba são liberadas e homem armado é morto pela polícia

Escrito por Leonardo Siqueira e Caio Possati (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um homem armado com uma faca invadiu o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), no bairro São Braz, em Curitiba (PR), na tarde desta sexta-feira, 9, e fez 13 crianças, de 4 a 5 anos, reféns. Após três horas de negociação, os alunos foram resgatados e o autor morto pela polícia.

Uma criança ficou com ferimentos no rosto por conta da ação do suspeito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a Polícia Militar, durante as negociações, os policiais tentaram convencer o homem - que também carregava simulacro de arma - a libertar as crianças. A situação se agravou quando ele passou a apresentar comportamento agressivo contra as vítimas, chegando a machucar algumas delas. O suspeito também teria espalhado material inflamável pela sala e ameaçado provocar um incêndio.

Nesse momento, a Companhia de Operações Especiais do BOPE identificou uma oportunidade para acessar o ambiente e seguiu com a intervenção. Em seguida, o homem teria tentado alcançar uma das crianças e foi neutralizado pelos policiais, informou a pasta.

Não há ainda informações a respeito das motivações do sequestro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o coronel Alexandre Lopes Dias, comandante de Missões Especiais (CME) da PMPR, a decisão pela intervenção ocorreu diante do agravamento da situação e do risco à integridade das crianças.

"Quando percebemos que as crianças começaram a ficar em um nível de estresse mais elevado e que ele passou a agredi-las, optamos pelo adentramento tático para evitar um mal maior", explicou o coronel.

As 13 crianças receberam atendimento das equipes médicas e dos bombeiros, informou a polícia. Cinco delas foram encaminhadas para uma avaliação em uma unidade de saúde e uma das vítimas apresentava ferimentos visíveis no rosto por conta da ação do suspeito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda de acordo com a polícia, a atuação dos profissionais do CMEI também contribuiu para a segurança da comunidade escolar. A direção e os professores retiraram as demais crianças do estabelecimento durante a ocorrência, o que evitou que outras pessoas fossem expostas à situação de risco.

Além disso, os familiares foram acolhidos por equipes da prefeitura, que também mobilizaram profissionais de psicologia para oferecer atendimento especializado.

Conforme a polícia, crianças de outras escolas próximas e não envolvidas no sequestro foram enviadas para casa. As autoridades pediram que a região seja evitada até que a ocorrência seja concluída.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ARMADO creche crianças Curitiba homem morte reféns
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV