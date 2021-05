Crianças morrem em incêndio na madrugada desta quinta

Continua após publicidade

Durante a madrugada desta quinta-feira (13), três crianças morreram em um incêndio em uma residência. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas são um bebê, de um mês de idade, e outras duas crianças, de 2 e 3 anos. A tragédia aconteceu na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

"Nós chegamos no local, primeiramente, nós já nos deparamos com um casal, os pais das três crianças, sendo deslocados ao hospital pela ambulância do Samu. A esposa estava em uma condição crítica em relação as queimaduras, porém, consciente. O marido estava em uma condição ainda mais crítica, ele se encontrava inconsciente. Ambos foram encaminhados ao HPS [Hospital de Pronto Socorro]", disse Marcelo Rodrigues, tenente do Corpo de Bombeiros.

Segundo o socorrista, a equipe teve conhecimento que haviam três crianças no interior do imóvel após vizinhos informarem. Depois que as chamas foram controladas, os bombeiros localizaram os corpos das vítimas, identificadas como Cecília Reis Fagundes, Heitor Reis Fagundes e Lorenzo Gabriel Reis Fagundes em locais distintos.

Os pais das vítimas fatais foram encaminhados em estado grave, por conta das queimaduras, ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Durante o incêndio, os adultos não conseguiram retirar da casa as três crianças.

"A casa está completamente destruída, era uma casa de madeira. Nós não conseguimos precisar onde é a localização da sala, dos quartos. Os corpos estão próximos as paredes, mas estão carbonizados", afirma.

Uma apuração será feita para descobrir o que causou o incêndio na residência.

Com informações; G1.