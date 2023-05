Crianças e bebê são encontrados na mata 17 dias após acidente de avião

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Equipes de resgate, apoiadas por cães de busca, já haviam encontrado frutas descartadas pelas crianças

Uma história que poderia muito bem ser enredo de filme aconteceu na Colômbia nesta semana. Um bebê de 11 meses, duas crianças 9 e 4 anos e um adolescente de 13 foram resgatados da Amazônia colombiana na quarta-feira (17) após passarem 17 dias desaparecidos. Os quatro sobreviveram a um acidente de avião registrado no dia 1º de maio.

continua após publicidade .

Todos foram encontrados em uma área de selva densa, disse o presidente colombiano, Gustavo Petro, na quarta-feira. As crianças foram resgatadas por militares, bombeiros e autoridades da aviação civil na densa selva da província colombiana de Caquetá.

- LEIA MAIS: Paranaense descobre tuberculose com aplicativo de celular; entenda

continua após publicidade .

O grupo de sete pessoas viajava em um Cessna 206 na rota entre Araracuara, na província de Amazonas, e San José del Guaviare, cidade da província de Guaviare, quando emitiu um alerta de socorro devido a uma falha no motor na madrugada de 1º de maio.

"Após árduas buscas por nossos militares, encontramos com vida as quatro crianças que desapareceram após um acidente de avião em Guaviare. Uma alegria para o país", disse Petro em mensagem via Twitter. Três adultos, incluindo a mãe dos quatro sobreviventes e o piloto, morreram em decorrência da queda e seus corpos foram encontrados dentro do avião.

As equipes de resgate, apoiadas por cães de busca, já haviam encontrado frutas descartadas pelas crianças bem como abrigos improvisados feitos com vegetação da selva. Todos os quatro irmãos pertencem a uma comunidade indígena na Colômbia.

As informações são do UOL.

Siga o TNOnline no Google News