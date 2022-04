Da Redação

Crianças desaparecidas por 26 dias são encontradas com vida

Nesta terça-feira (15), duas crianças que estavam desaparecidas desde o dia 18 de fevereiro, em Manicoré, no Amazonas, foram encontradas com vida na floresta amazônica.

continua após publicidade .

Na cidade que fica a cerca de 390 quilômetros de Manaus, os dois irmãos de 6 e 8 anos, desapareceram após saírem para brincar de caçar passarinhos. Glauco e Gleison foram encontrados 26 dias depois do desaparecimento e apresentam quadro grave de desnutrição e escoriações na pele.

As crianças foram encontradas na região do lago de Capanã Grande por um ribeirinho da região. Elas foram levadas, lúcidas, em uma canoa até a sede do município de Manicoré e estão internadas no Hospital Regional Hamilton Cidade.

continua após publicidade .

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SES-AM), os irmãos estão recebendo hidratação, medicamentos e alimentação adequada. A SES informou ainda que as crianças passaram por exames laboratoriais, nesta quarta-feira (16), para avaliar, juntamente com os profissionais da unidade, se há a necessidade de transferência para Manaus.





Fonte: Informações do g1.