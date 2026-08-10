Crianças de 3 e 5 anos são encontradas mortas dentro de carro em SP; pai confessa o crime

Meninas foram mortas na manhã deste domingo (9). O homem se entregou na delegacia e confessou o crime após fazer ameaças à ex-companheira

Duas meninas, de 3 e 5 anos, foram encontradas mortas dentro de um carro na manhã deste domingo (9), no bairro Jardim Guanabara, zona sul de São Paulo. O pai das crianças, um homem, de 24 anos, foi preso em flagrante por homicídio e violência doméstica após se apresentar espontaneamente no 48.º Distrito Policial, em Cidade Dutra, e confessar que havia asfixiado e matado as filhas. A Polícia Militar deslocou-se até a Rua Luiz Supertti, endereço indicado pelo próprio autor, onde confirmou a localização dos corpos.

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Segundo informações constantes no boletim de ocorrência, o crime teria sido motivado por ciúmes da ex-companheira, com quem o suspeito manteve um relacionamento de oito anos. A mãe das vítimas informou às autoridades que o casal estava separado desde março devido a episódios de agressão física e traição, relatando ainda que vinha sendo perseguida e ameaçada constantemente pelo ex-parceiro. Apesar dos relatos de violência prévia durante a união, não havia registros formais de denúncia em delegacia até a ocorrência do fato.

A dinâmica da guarda das crianças previa que as meninas passassem os fins de semana sob os cuidados da avó paterna. A entrega das filhas ocorria em um ponto intermediário para evitar o contato direto entre os pais. No sábado (8), após a publicação de uma foto da ex-companheira nas redes sociais, Breno enviou mensagens com ameaças diretas, afirmando que aquela seria a última vez que ela veria as filhas. Posteriormente, o suspeito declarou a um familiar que mataria as crianças e tiraria a própria vida em seguida.

A família mobilizou buscas durante a noite de sábado e a madrugada de domingo, permanecendo na residência da avó paterna até o momento em que a Polícia Militar confirmou o paradeiro do veículo e a morte das vítimas. O caso foi formalmente registrado no 101.º Distrito Policial, no Jardim das Imbuias, que prossegue com as investigações da Secretaria da Segurança Pública.

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Com informações: g1