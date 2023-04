Crianças abraçam policial que reforçava segurança em escola do DF

Da Redação

O vídeo circula nas redes sociais

Alunos de uma escola pública do Distrito Federal (DF) ficaram contentes com a presença de um policial militar na porta da instituição e demonstraram isso o abraçando. A Polícia Militar (PM) decidiu reforçar a segurança nos estabelecimentos de ensino, enviando agentes às unidades. As informações são do Metrópoles.

Um vídeo divulgado pelo site mostra as crianças fazendo fila na porta do Centro de Ensino Fundamental 02 para abraçar o policial, identificado como Fábio Gomes.

Em uma entrevista ao Metrópoles, o soldado afirmou que as crianças ficaram gratas com a presença da PM na instituição e, por conta disso, o abraçaram. “A Secretaria de Segurança tem intensificado o policiamento no ambiente escolar na parte interna e externa. Eu fui flagrado, por alguém que estava ali atrás, no momento em que as crianças estavam adentrando na escola e pararam para me cumprimentar como forma de agradecimento e gratidão pela presença da PM ali no local”.

Assista:

⏯️ Crianças abraçam PM que reforçava policiamento em escola no DF.



Alunos do Centro de Ensino Fundamental 02 da Estrutural abraçaram o soldado Fábio Gomes na porta da unidade de ensino.



Leia na coluna de @tr_isadora: https://t.co/qbj35Z3Kpv pic.twitter.com/aZp5fXurTZ — Metrópoles (@Metropoles) April 14, 2023

Com informações do Metrópoles.

