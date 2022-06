Criança toca em planta venenosa e sofre queimaduras de 3º grau

Da Redação

Um criança, de 4 anos, precisou ser encaminhada para um hospital após tocar uma planta venenosa, que fica em um parque da cidade onde mora. O caso ocorreu na cidade de Bolton, no Reino Unido, e, segundo o jornal britânico Manchester Evening News, a vítima sofreu queimaduras de 3º grau nas mãos.

A ocorrência aconteceu no início deste mês e ganhou as redes sociais depois que a escola em que a garota estuda divulgar um alerta a respeito da "Giant Hogweed".

"Uma das nossas crianças esteve em contato com essa planta e terminou no hospital. Por favor, procurem por esta planta nos seus jardins e falem sobre ela com suas crianças", disse trecho do comunicado.



Apesar dos ferimentos, a menina não corre risco de morte e se recupera das queimaduras.



A Giant Hogweed, cujo nome científico é Heracleum mantegazzianum, é uma planta da família Apiaceae. Ela é considerada "invasiva" e libera uma espécie de seiva quando entra em contato com a pele, podendo causar queimaduras severas quando a pele infectada entra em contato com a luz do sol ou com a umidade.

A orientação dada aos que entrarem em contato com a planta é lavar bem a área atingida e evitar contato com o sol por pelo menos 48 horas.

