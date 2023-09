Criança segura mão de mulher armada com faca e impede ataque; assista

Circula na internet um vídeo de uma criança impedindo o ataque de uma mulher armada com faca. O fato foi registrado na zona rural do município de Guaiúba, no interior do Ceará, no domingo (3). As imagens, entretanto, passaram a circular nesta terça-feira (5). Assista o vídeo no fim do texto.

As imagens, gravadas por uma testemunha, mostram duas mulheres caídas no chão, brigando armadas de faca, na presença de várias pessoas. Em meio a confusão, um garoto segura a mão de uma das agressoras, que foi desarmada com a ajuda de outras testemunhas.

O menino não ficou ferido, já as duas mulheres envolvidas na briga e outra pessoa foram socorridas para um hospital da região com perfurações e cortes feitos por golpes de faca.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a Polícia Militar foi chamada até o local para atender a ocorrência, mas ninguém foi preso. Não há informações se a criança tem alguma relação com uma das mulheres envolvidas na briga. O caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Guaiúba.

Assista o vídeo:

As informações são do G1.



