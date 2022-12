Criança se emociona ao encontrar Papai Noel negro em shopping; assista

Da Redação

O momento foi registrado pela prima da criança; e o vídeo já soma mais de 3 mi de visualizações

A reação de uma criança ao encontrar um Papai Noel negro em um shopping da Bahia está viralizando nas redes sociais. O menino Rhuan, que mora em Salvador, se emocionou diante do Bom velhinho e sua animação contagiou a internet.

"Um Papai Noel da minha cor", disse Rhuan, que se animou e saiu em disparada na direção do Noel. O momento foi registrado pela prima da criança, Lorena Rufino, e o vídeo publicado no Instagram já soma mais de 3 milhões de visualizações. Assista no final da matéria.

Em entrevista para o BHAZ notícias, Lorena contou que o encontro de Rhuan com o Papai Noel foi uma supresa preparada por ela. “Eu lembrei da minha infância mesmo, porque eu não me via sendo representada. Geralmente minha mãe me levava nos shoppings e eu via os Papais Noéis brancos. Então eu quis fazer essa surpresa para ele”, afirma.

Lorena revelou que a pauta da representatividade sempre foi presente entre a família. “Meu tio [pai de Rhuan] sempre coloca artistas negros para ele ver”.





Diversidade e representatividade

Lorena, que é influenciadora digital, afirmou que sua procura pelo Papai Noel negro não foi nada fácil. A jovem, de 24 anos, contou que entrou em contato com vários shoppings da região antes de conseguir encontrar o que procurava no Parque Shopping Bahia, na cidade de Lauro de Freitas.

A família precisou fazer uma viagem de cerca de 50 quilômetros entre a capital da Bahia e o município em questão. Lá, foram direto ao shopping encontrar o Papai Noel. “Salvador é a cidade com mais pessoas pretas fora da África e só encontrei um shopping com Papai Noel preto”, diz ela.

Para Lorena, a iniciativa do Parque Shopping Bahia é um exemplo a ser seguido. “Eu vejo uma mudança pequena, mas vejo uma mudança. Existem mais referências pretas e africanas que trazem essa representatividade para as crianças e eu acho isso muito importante”, finaliza.

Assista:

‘Da minha cor': Garotinho se emociona ao encontrar Papai Noel negro em shopping pic.twitter.com/B3IbzXcDmD — BHAZ (@portal_bhaz) December 12, 2022









Fonte: Informações BHAZ Notícias.

