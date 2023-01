Criança picada por escorpião apresenta melhora após transfusão

Da Redação

Thomas Caitano Ribeiro foi picado por um escorpião

Mais de 130 pessoas doaram sangue no Hemocentro São Lucas, no Distrito Federal, para ajudar o menino Thomas Caitano Ribeiro, 2 anos. Ele foi picado por um escorpião no último domingo (1º/1) e foi internado em estado grave.

Segundo informações repassadas pela mãe do garoto, Adriana Caitano, os médicos já avaliam suspender o tratamento de ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea) por causa da boa recuperação.

"Ele está todo apertador de mãos hoje, está reagindo e lutando muito”, diz Adriana. Há melhoras em quase todos os órgãos e, apesar de Thomas ainda não ter urinado, está eliminando muito líquido, o que, de acordo com a mãe, está colaborando para desinchar.

O menino foi picado por um escorpião enquanto dormia, em casa, em Arniqueira. O veneno do aracnídeo comprometeu o funcionamento do coração da criança, além de outras funções do corpo.

No hospital, os tratamentos começaram a fazer resultados, e os médicos suspenderam a medicação para o coração. Os pulmões, que estavam com líquido no momento da internação, ficaram limpos.

A pressão de Thomas chegou a cair, mas voltou aos níveis adequados. A criança também teve uma pequena coagulação. Porém, o quadro melhorou após uma transfusão. Assim como os rins, que estavam comprometidos e tiveram recuperação. Segundo informações do hospital, os outros pacientes serão beneficiados já que a campanha para doação de sangue atraiu 130 doadores. Cada doação atende até quatro pessoas.

Com informações do Metrópoles.

