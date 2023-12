Criança pega 'rabeira' em caminhão, cai e quase é atropelada; vídeo

Por um triz uma tragédia não é registrada em uma rodovia que passa por São Vicente, no litoral de São Paulo. Uma criança que pegou rabeira em um caminhão perde o equilíbrio, cai e quase é atropelada. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra com detalhes o acontecimento. (Assista abaixo)

Imagens feitas pelo passageiro de um automóvel que transitava logo atrás do veículo de carga mostram o garoto descalço, utilizando apenas uma bermuda cinza, sentado na rabeira do caminhão. Em determinado momento, ele pula, rola no chão e é quase atropelado pelo carro.

- LEIA MAIS: Em Apucarana: vídeo flagra garoto 'pegando carona' em trem; veja

O motorista do automóvel precisou frear para não atingir o menino. Na sequência, a criança se levanta, caminha normalmente e olha para os ocupantes do carro. Os motoristas do veículo e do caminhão pararam no acostamento.

O episódio foi registrado na Rodovia dos Imigrantes, na Ponte do Mar Pequeno, sentido Praia Grande.

Assista:

