Criança passa por cirurgia de emergência após engolir 40 chicletes

Uma criança, de apenas 4 anos de idade, precisou passar por uma cirurgia de emergência para desobstruir o estômago. O procedimento cirúrgico foi necessário após o menino, que mora nos Estados Unidos, engolir 40 chicletes.

continua após publicidade

De acordo com informações, a criança começou a sentir fortes cólicas e diarreia depois que os doces se juntaram em seu estômago, obstruindo o sistema digestivo. Exames de tomografia computadorizada mostraram que a "massa" ocupava quase 25% do estômago do pequeno.

- LEIA MAIS: Homem vai ao banheiro e se depara com 'criatura' assustadora; veja

continua após publicidade

A equipe médica tiveram que puxar vários pedaços do aglomerado de chiclete pela garganta do menino, utilizando um esofagoscópio com um fórceps. O aparelho é um tubo de metal oco com uma pinça.

Os médicos alertaram que, se as paredes do intestinos fossem prejudicadas, o caso poderia ser fatal. Os profissionais também aconselharam evitar engolir o chiclete. As informações são da RicMais.

Siga o TNOnline no Google News