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Criança morre depois de ser atingida por linha com cerol no pescoço

Ele acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 16:24:03 Editado em 28.05.2026, 16:23:59
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Criança morre depois de ser atingida por linha com cerol no pescoço
Autor Foto: Reprodução

Um bebê de 1 ano e 9 meses morreu após sofrer um grave ferimento no pescoço provocado por uma linha com cerol, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A criança, identificada como Ravi Dias, chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

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De acordo com informações da Polícia Civil de Minas Gerais, o menino foi levado para uma unidade de pronto atendimento logo após o acidente, porém acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos.

Durante as apurações, um jovem de 19 anos foi preso em flagrante. Segundo a polícia, ele admitiu que estava soltando pipa na região no momento do ocorrido. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

A perícia esteve no local e recolheu os materiais utilizados pelo suspeito para análise. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes e circunstâncias da morte da criança.

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Informações: Metrópoles

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acidente com criança Belo Horizonte cerol Homicídio culposo investigação policial linha de pipa
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