Criança morre ao ser atingida por explosivo enquanto dormia

Uma tragédia foi registrada no último sábado (25). Uma criança, de 4 anos, morreu após ser atingida por um explosivo. A menina, identificada como Aylla Manuella Ribeiro da Piedade, estava dormindo em um quarto de uma residência no momento em que foi alvejada. O caso aconteceu em Barretos, São Paulo.

Após a explosão, os pais de Aylla a levaram para um hospital, onde ficou internada. Mas, por volta das 2h55 deste domingo (26), a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o objeto foi arremessado na direção da casa da família. Nas imagens é possível ver um jovem, identificado como um adolescente de 14 anos, jogando o explosivo.

A suspeita é que o artefato passou por cima do muro da casa e entrou no quarto, onde foi parar no colchão em que a criança estava.

Depois da explosão, moradores saem desesperados do interior da casa, tentando entender o que havia acontecido. Em um dos momentos, é possível ver a criança desacordada no colo de um deles.



O caso foi registrado como ato infracional de lesão corporal culposa pela Polícia Civil e será investigado pelo 1º Distrito Policial da cidade.



Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o suspeito teve a casa incendiada por moradores revoltados com a morte da menina.

