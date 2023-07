Criança morre ao ser atingida por caixa d'água enquanto brincava

Uma tragédia aconteceu na última terça-feira (18). Uma criança de 6 anos morreu após ser atingida por uma caixa d'água enquanto brincava no quintal de casa, em Corumbá de Goiás, na região central do estado. A vítima foi identificada como Otiniel Gonçalves da Cunha.

continua após publicidade

Um familiar do menino conversou com a equipe de reportagem do G1 e informou que no dia anterior ao acidente, segunda-feira (17), um pé de manga caiu no quinta da residência de Otiniel. No dia seguinte à queda da árvore, a criança foi até o quintal para brincar com os galhos caídos, momento em que a caixa d'água com estrutura de amianto caiu sobre ela. Sendo assim, a família acredita que a estrutura que sustentava a caixa d'água foi afetada pela queda da árvore.

- LEIA MAIS: Mulher é atropelada por carreta na BR-376 em Apucarana; veja

continua após publicidade

Logo após o acidente, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos ao garoto e o encaminharam rapidamente ao Hospital Municipal de Corumbá de Goiás. No entanto, como o estado de saúde de Otiniel era delicado, foi necessário transferi-lo para o Hospital de Urgências de Anápolis.

Segundo familiares, a morte de Otiniel foi informada às 1h desta quarta-feira (19).



Siga o TNOnline no Google News