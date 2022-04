Da Redação

Criança morre ao cair do 4º andar estava sozinha, diz polícia

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as circunstâncias da morte de uma criança de 5 anos que caiu do 4º andar de um prédio em Chapecó, em Santa Catarina, na sexta-feira (8). De acordo com a Polícia Militar, a menina estava sozinha no apartamento no momento da queda. Os responsáveis teriam ido ao mercado.

continua após publicidade .

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma vizinha acionou socorro, mas a criança estava sem sinais vitais quando a equipe chegou. Mesmo assim, ela foi conduzia ao hospital, onde o óbito foi confirmado. O apartamento não tinha rede de proteção.

O delegado Eder Matte, que está à frente do caso, informou que ainda não ouviu mãe e padrasto da criança, porque ambos estavam abalados. Os dois devem prestar esclarecimentos na delegacia a partir desta segunda-feira (11).



continua após publicidade .

O delegado disse que o inquérito será concluído dentro de 30 dias.

Informações do site g1.