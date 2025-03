Criança morre afogada em piscina um dia antes de completar aniversário

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

continua após publicidade

Uma criança morreu afogada em uma piscina no último sábado (22) em uma chácara no município de Israelândia, em Goiás. O pequeno Francisco Rodolfo Timóteo completaria 3 anos nesse domingo (23). A morte do menino gerou comoção nas redes sociais.

Testemunhas revelaram que Francisco brincava com outras crianças na piscina e saiu da água. No entanto, momento depois, retornou sozinho ao local.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Menino de 2 anos morre ao ser esquecido dentro de carro

A mãe do menino o encontrou desacordado e, ao perceber o que havia ocorrido, a mulher pediu ajuda. O avô da vítima, que é bombeiro aposentado, realizou os procedimentos de primeiros-socorros no neto. Apesar do esforço, Francisco não resistiu.

continua após publicidade

O menino ainda foi levado ao Hospital Cristo Redentor, em Iporá, mas nada pôde ser feito. A equipe médica apenas constatou o óbito da criança.

Francisco era filho de Orismar Timóteo e Cejanne Machado, proprietários de uma construtora na cidade. Amigos da família relataram que uma festa de aniversário estava sendo preparada para Francisco.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão



continua após publicidade

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News