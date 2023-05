Criança montada em cavalo se envolve em acidente com carro; veja

Da Redação

Não há informações sobre o estado de saúde do menino

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma criança, montada em um cavalo, colide contra um carro. O acidente ocorreu nesse sábado (20/5), no município de Porto Real do Colégio, em Alagoas. As informações são do portal GazetaWeb.

Nas imagens, é possível ver quando o menino, de idade não identificada, aparece montado no cavalo e transitando por um dos sentidos da via. Segundos depois, ele acaba colidindo no automóvel, que estava estacionado.

Também é possível ver o momento em que um motociclista passa no local e estaciona para ajudar a criança. Não há informações sobre o estado de saúde do menino ou se o cavalo ficou ferido.

Veja o vídeo que flagrou a pancada:

null - Vídeo por: Gazetaweb

