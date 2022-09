Criança gruda celular em mesa com super cola e momento viraliza; veja

Da Redação

Allana achou interessante a ideia de grudar com super cola alguns itens que achou espalhados por sua casa

Uma menina viralizou nas redes sociais depois que sua mãe postou um vídeo mostrando a sua "obra de arte". A pequena Allana achou interessante a ideia de grudar com super cola alguns itens que achou espalhados por sua casa, na mesa de jantar nova. Assista no final da matéria.

No vídeo publicado por Aline Pereira no seu perfil do TikTok, é possível ver que a menina colou uma embalagem de desodorante, uma mamadeira, um aparelho celular e uma caixa de palitos de dente. Incrédula com a situação, a mãe da menina narra os acontecimentos e o sufoco que passou. "Arte de criança não dá nem para se estressar. Mas a minha mesa nova já era", disse a jovem.

O vídeo já conta com mais de 1,8 milhões de visualizações na internet, e o sucesso foi tanto que Aline até mesmo gravou uma parte 2 para mostrar aos curiosos de plantão como ficou seu móvel novo.

No primeiro registro, publicado no dia 03 de setembro, Aline conta que estava na sala assistindo televisão "de boa", quando a filha a chamou e disse que "tinha uma surpresa". Quando chegou no cômodo, a mulher viu os itens grudados e agiu com muita calma, o que surpreendeu os internautas. "Gente, ela colou tudo com esse super bonder que eu não sei onde ela encontrou, na mesa que eu comprei há duas semanas", disse a mãe, enquanto fazia a menina tentar "desgrudar" os itens do móvel, apenas para mostrar que eles estavam fortemente colados.

Na "parte 2", feita após os internautas solicitarem com fervor para ver como a mesa ficou, Aline mostrou que a sua mãe, avó de Allana, emprestou uma toalha de mesa para esconder os buracos que a super cola deixou no material do móvel. Allana aparece mexendo tranquilamente no celular - que ela havia colado.

Assista aos vídeos:

@allanadacola21 Minha filha achou uma cola em cima do microondas pegou e colou tudo na mesa🤦🏻‍♀️ Me chamou dizendo que tinha uma surpresa kkk Arte de criança não dá nem pra se estressar 🥺😪minha mesa nova já era ♬ som original - Alinepereira079





Fonte: Informações Banda B.

