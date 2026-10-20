Criança fica presa pela cabeça em grade no 12º andar e é salva com ajuda de vizinhos na China
Menina ficou presa entre barras de proteção no 12º andar; operação conjunta garantiu resgate seguro
Uma menina foi resgatada após ficar pendurada do lado de fora de uma janela no 12.º andar de um edifício em Zhangping, na província de Fujian, leste da China. A criança ficou com a cabeça presa entre as barras de ferro da grade de proteção, o que desencadeou uma rápida mobilização de moradores e funcionários do condomínio para evitar a queda antes da chegada dos socorristas.
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Diante da gravidade da situação, vizinhos e seguranças organizaram uma estrutura improvisada a partir do apartamento localizado no 11.º andar, logo abaixo do local do incidente. Dois homens se projetaram para o lado de fora e ergueram um banco sob os pés da menina, oferecendo apoio e aliviando a pressão sobre o pescoço dela. Para impedir novos acidentes, outros moradores seguravam a dupla pelo corpo com firmeza durante toda a ação.
Enquanto a sustentação manual era realizada pela fachada externa, equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram acessar o imóvel no 12.º andar e retiraram a criança em segurança. Segundo informações da agência de notícias estatal Xinhua, a menina estava desacompanhada no apartamento quando o episódio aconteceu. As autoridades chinesas não divulgaram a idade da vítima nem os detalhes sobre como ela conseguiu alcançar o vão da janela.