Criança fica presa pela cabeça em grade no 12º andar e é salva com ajuda de vizinhos na China





Foto: Reprodução / X / @CGTNOfficial Foto: Reprodução / X / @CGTNOfficial

Uma menina foi resgatada após ficar pendurada do lado de fora de uma janela no 12.º andar de um edifício em Zhangping, na província de Fujian, leste da China. A criança ficou com a cabeça presa entre as barras de ferro da grade de proteção, o que desencadeou uma rápida mobilização de moradores e funcionários do condomínio para evitar a queda antes da chegada dos socorristas.

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Diante da gravidade da situação, vizinhos e seguranças organizaram uma estrutura improvisada a partir do apartamento localizado no 11.º andar, logo abaixo do local do incidente. Dois homens se projetaram para o lado de fora e ergueram um banco sob os pés da menina, oferecendo apoio e aliviando a pressão sobre o pescoço dela. Para impedir novos acidentes, outros moradores seguravam a dupla pelo corpo com firmeza durante toda a ação.

Enquanto a sustentação manual era realizada pela fachada externa, equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram acessar o imóvel no 12.º andar e retiraram a criança em segurança. Segundo informações da agência de notícias estatal Xinhua, a menina estava desacompanhada no apartamento quando o episódio aconteceu. As autoridades chinesas não divulgaram a idade da vítima nem os detalhes sobre como ela conseguiu alcançar o vão da janela.