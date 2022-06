Criança encontra arma embaixo da cama e mata irmão com tiro acidental

Da Redação

Uma criança, de 9 anos, matou o irmão, de 12, após encontrar uma arma de fogo, que pertencia ao seu padrasto, embaixo de uma cama. A vítima, identificada como Luis Carlos de Oliveira Costa, sofreu um disparo acidental na região do tórax.

O caso, registrado na manhã dessa quarta-feira (22), em uma fazenda de Dueré, Tocantins, aconteceu quando os irmãos estavam sozinhos na casa.

Assim que o adolescente viu o irmão mais novo com o objeto, o repreendeu. Então, os dois começaram a puxar a arma ao mesmo tempo e um disparo acabou acontecendo. Nesse momento, Luis acabou sendo atingido.

A família chegou a chamar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer o adolescente e encontraram a ambulância no caminho da cidade. Os socorristas de Dueré tentaram reanimar Luis, mas ele não resistiu ao ferimento.



A arma, segundo a polícia, era um tipo de carabina de pressão adaptada para munição calibre .22. A Polícia Civil informou que embora a situação configure homicídio culposo, quando não há intenção de matar, trata-se de uma fatalidade e a criança não responderá pelo fato, pois é menor de 12 anos.

As autoridades irão abrir um inquérito policial para apurar o crime de omissão de cautela por parte do padrasto, pois ele deixou a arma acessível a menores de 18 anos, conforme previsto no Estatuto do Desarmamento.

A prefeitura do município deve prestar apoio psicológico ao menino de 9 anos e sua família.