Da Redação

Criança é internada em estado grave após engolir apito

Uma criança, de 7 anos, foi internada em estado grave após ter engolido um apito, no último sábado (12), em Navegantes, Santa Catarina. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o menino sofreu uma parada cardiorrespiratória. A vítima foi levada ao Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí.

continua após publicidade .

Na manhã desta segunda-feira (14), a unidade informou que o garoto está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O caso é delicado.

Segundo os bombeiros, o menino engoliu o objeto plástico, que tinha cerca de dois milímetros de espessura e cerca de três centímetros de comprimento.



continua após publicidade .

Atendimento



Dois homens foram ao quartel do Corpo de Bombeiros atrás de ajuda. O pai carregava o filho no colo.

Eles contaram aos bombeiros que o menino havia engolido um apito e ficou inconsciente. Segundo os agentes, a criança estava com pulso, mas possuía sinais de falta de oxigenação.



continua após publicidade .

A equipe médica do local começou com o procedimento de reanimação do garoto enquanto os socorristas do Arcanjo-03 se preparavam para assumir o atendimento.

Durante a manobra, o menino expeliu o apito.

Em seguida, os bombeiros seguiram realizando a massagem torácica, utilizando medicação e oxigenação forçada.

continua após publicidade .

Com isso, após 45 minutos do início do atendimento, a parada cardiorrespiratória foi revertida, a respiração e o coração do menino voltaram ao funcionamento normal.

Conforme os bombeiros, quando o menino ficou estável, ele foi levado pela aeronave para o hospital.

Com informações do g1.