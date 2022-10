Criança é internada após confundir cobra com galho durante brincadeira

Da Redação

O menino foi picado por uma cobra na última segunda-feira (17)

Uma criança precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Santos, no litoral de São Paulo, após ser picada por uma serpente em Cubatão (SP), cidade onde mora. A mãe da vítima, Kátia Valéria da Silva, de 31 anos, concedeu uma entrevista ao G1 e explicou que o menino, identificado como João Gabriel da Silva, de 6 anos, foi atacado pelo animal no momento em que brincava em um local de mata próximo à residência da família.

De acordo com a mulher, o filho estava no local com um primo e disse que ele confundiu a cobra com um galho. "Ele foi buscar um carrinho que tinha caído no mato e voltou chorando e dizendo que um galho tinha batido em sua perna". A partir daquele momento, o membro começou a doer, inchar e sangrar.

Na sequência, a família levou o menino foi levado para o Pronto-Socorro Infantil de Cubatão, onde, conforme a prefeitura, recebeu "antiofídico heterólogo [para neutralizar toxinas], medicações e realizou exames". Ainda de acordo com a prefeitura, João permaneceu na unidade de saúde durante a segunda-feira (17) para ficar de repouso, mas, devido à gravidade, a vítima precisou ser transferida para o Hospital Guilherme Álvaro, em Santos.

A mãe de João disse que o garoto foi encaminhado para a UTI do hospital e, por volta das 15h, passou por um cirurgia, onde sua perna foi submetida a uma drenagem.

fonte: Arquivo pessoal A perna da criança começou a inchar, doer e sangrar após o ataque

Nota do hospital



Por meio de nota, o Hospital Guilherme Álvaro informou que o menino foi internado com suspeita de picada de cobra e foi prontamente atendido com soro antiofídico. "Ele segue recebendo todos os cuidados médicos necessários para a sua recuperação e se encontra atualmente em estado de saúde estável", complementou a unidade de saúde.

Com informações do G1.

