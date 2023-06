Criança é humilhada em escola particular após fazer xixi na roupa

Uma professora de uma escola particular presenciou momentos de humilhação e maus-tratos contra os alunos e, a fim de dar um basta nisso, decidiu reunir provas para levar às autoridades. O fato foi registrado em uma unidade educacional no Cambuci, Zona Sul de São Paulo, e terminou com a prisão temporária de dois donos do local.

Quando as punições, humilhações e agressões aconteciam, a educadora escondia o celular para gravar os crimes cometidos contra as crianças. Em uma das fotos feitas pela profissional, é possível ver um menino amarrado pela blusa em um poste.

Com as provas, ela procurou algumas mães de alunos e foi até delegacia do bairro no último domingo (18). No boletim de ocorrência, a professora relatou que os alunos eram punidos quando não cumpriam o esperado pelos donos da escola.

A educadora conversou com a imprensa e disse que as crianças eram maltratadas por qualquer motivo. "Até em questão de xixi elas eram punidas, de ficar o dia inteiro com as necessidades na roupa, no caso da criança que fica sentada na caixa. Eram punidas por qualquer motivo", disse ela em uma entrevista à TV Globo.

Investigação

Depois da primeira denúncia, outras situações vieram à tona. De acordo com a SSP, três boletins de ocorrência sobre o caso foram registrados. O 6º Distrito Policial solicitou à Justiça a prisão temporária dos dois donos da instituição, assim como mandado de busca e apreensão.

O caso segue sob investigação por meio de inquérito policial instaurado. A polícia já conversou com 14 pessoas, entre mães e professoras.

As autoridades descobriram também que, em uma mensagem de áudio enviada aos pais, uma ex-professora relatou que o menino vomitou depois que foi forçado a comer toda a fruta da merenda.

